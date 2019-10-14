تكريم شاروخان ووجاكي شان فاندام وعمرو دياب في منتدى صناعة الترفية بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم مساء أمس الأحد ١٣ أكتوبر احتفالا كبيراً بإنطلاق فعاليات منتدى صناعة الترفية Joy Forum19 بأحد الفنادق الكبرى بالرياض وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

وكرم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، عدد كبير من النجوم منهم من مصر الفنان عمرو دياب، و هاني شاكر، وإسعاد يونس، و يسرا، و رجاء الجداوي، والإعلامي عمرو أديب، والدكتورة إيناس عز الدين، وزيرة الثقافة.

من النجوم العرب، تم تكريم الفنانة سعاد عبدالله، وطارق العلي، وحسين الجسمي، ومحمد عبده، وماجد المهندس، ونوال الزغبي، وعاصي الحلاني، والإعلامي جورج قرداحي، وغيرهم الكثيرين.

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كما تم تكريم عدد من النجوم العالميين ومنهم فاندام، وجاكي شان، وشاروخان، والذين التقطوا عددا كبيرا من الصور التذكارية مع باقي النجوم.

يذكر أن موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، وسيضن مجموعة ضخمة من العروض الفنية و الترفيهية سيشارك فيها حشد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.

موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُنطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.