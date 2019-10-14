محمد نور بملابس الإحرام.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك المطرب المصري محمد نور جمهوره صورته بملابس الإحرام، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

نور علق على الصورة وكتب: «في طريقي لمكة المكرمة ربنا يتقبل ان شاء الله لو حد عايزني أدعيله يقولي ادعيله بايه».

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الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذين تمنوا له عمرة مقبولة، وطالبه عدد من متابعيه بالدعاء لهم، كما طالبه الفنان حمادة هلال بذلك، ووعده نور بالدعاء له.

نور احتفل مؤخرا بعيد ميلاد توأمه علي وعمر، وكتب: «انهارده عيد ميلاد علي وعمر، كل سنة وأنتوا طيبين وبخير، ربنا يحفظكم من كل شر، ويخليكم ويبارك فيكم، ويحفظ أولادكم جميعا».

محمد نور طرح ألبوم غنائي جديد بعنوان “الصيف ابتدى” مؤخرًا، بمشاركة باقي أعضاء فريقه “واما” الذي يضم كلا من أحمد فهمي، أحمد شامي، نادر حمدي.

محمد نور يستعد لطرح فيلم «حفيد تيتة»، والذي يعود به للسينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمه لفيلم «جيم أوفر» مع مي عز الدين ويسرا، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.