كواليس تصوير أغنية «حبيبي يا ليل» للمطرب «أبو» وتارا عماد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي يقوم الفنان المصري “أبو” حاليا بتصوير أغنيته الجديدة “حبيبى يا ليل” مع المخرجة مريم أبو عوف بمشاركة الفنانة تارا عماد. ويتم التصوير في قاعة سيد درويش بالهرم، وقد ظهرت مجموعة صور من كواليس تصوير كليب الأغنية. Advertisements يذكر أن أغنية “حبيبى يا ليل” من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، وهى أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى. وقد قرر المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، المشاركة فى إنتاج كليب الأغنية مع شركة “جاما ميوزيك”، وذلك نظرا لنجاحها وإعجابه الشديد بها. ويشار إلى أنه قد تم طرح أغنية “حبيبي يا ليل” بعد طول انتظار على المتاجر الإلكترونية، وأيضا على محطات راديو نجوم FM وراديو 9090 FM وراديو إينرجى FM وردايو النيل “نغم – ميجا – هيتس”، وحاليا تحقق الأغنية نجاحا كبيرا وإقبالا من الجمهور على مشاهدتها.

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