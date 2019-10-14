محمد شاهين يتألق في حفله بساقية الصاوي بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد شاهين واحدة من أقوى حفلاته علي مسرح ساقيه الصاوي، احتفالا بأحدث ألبوماته “ده اللي جاي” وسط حضور العديد من نجوم الغناء والمشاهير.

شاهين صعد على مسرح الحفل على نغمات أغنيه “ده اللي جاي”، وسط تصفيق وترحيب شديد من جمهوره، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحضور.

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وكان ضمن الحضور المطرب مصطفى محفوظ، و الملحن عزيز الشافعي، والمطربة هايدي موسي، والمخرج إبراهيم فخر، والموزع زيزو فاروق، والمنتج مصطفى السويفي، والمخرج إسلام الفولي، والصحفي مصطفى مرتضى، ومنظم الحفلات سامح مراد، و بلال، وغيرهم العديد من الحضور.

والفنان المصري محمد شاهين تعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده.