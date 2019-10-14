شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب بشأن سبب وفاة الفنانة السورية نجوى علوان والان مع التفاصيل

توفيت فنانة سورية وسط تضارب أنباء عن سبب وفاتها.

وتضاربت الأنباء بشأن السبب الحقيقي لوفاة الفنانة السورية نجوى علوان، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.

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ووسط غياب أي تعليق رسمي من عائلة الفنانة الراحلة، تباينت الأنباء بشأن سبب وفاتها، وفيما ذكرت وسائل إعلام أن وفاتها جاءت بعد صراع مع مرض عضال، لم يُكشف عنه، ذكرت وسائل إعلامية أخرى أن وفاتها كانت إثر نوبة قلبية.

ووسط قيام معظم الفنانين السوريين بنعي المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، تجاهل معظمهم نعي زميلتهم الفنانة علوان، حيث شارك عدد قليل جدُا من الفنانين السوريين في نعي الراحلة، طبقا لموقع "إرم نيوز".