شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لبطلي "طاش ما طاش" يثير جدلا في السعودية والان مع التفاصيل

فجر فيديو جديد شاركه الممثل السعودي، عبد الله السدحان، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأنه يجمعه بنظيره ناصر القصبي، خاصة بعد سلسلة من الخلافات بينهما.

"السدحان" ظهر في الفيديو الذي التقطه من داخل حفل "Joy Awards"، على هامش "موسم الرياض"، أمس الأحد، ثم ينادي ناصر القصبي الذي كان على مسافة قريبة منه، ويناديه قائلا: "أبو راكان .. ابتسامة خفيفة"، ليلبي "القصبي" النداء على الفور.

وعلى الرغم أن المشهد أسعد الكثير من محبي الفنانين السعوديين، اللذين نالا شهرة واسعة في العالم العربي، من بطولتهما للمسلسل السعودي الساخر "طاش ما طاش"، إلا أنه فتح باب التساؤلات حول إمكانية عودة التعاون الفني بينهما من جديد، وذلك بعد مرورهما بالعديد من النزاعات القضائية داخل ساحات المحاكم.

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يشار إلى أن الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض كانت فصلت، مطلع سبتمبر / أيلول الماضي، في القضية المرفوعة من قبل ناصر القصبي ضد عبد الله السدحان، الخاصة بفض الشراكة بين الفنانين في شركة "الهدف للإنتاج الإعلامي" بشكل قانوني، وهي الشركة التي كانت ملكيتها تعود إلى القصبي والسدحان، وأنتجا من خلالها مسلسلهما الأشهر "طاش ما طاش" على مدار سنوات طويلة.

وألزمت المحكمة ناصر القصبي بدفع مبلغ 120 ألف ريال لعبد الله السدحان، فيما ألزمت السدحان، مقابل ذلك، بالتنازل عن نصيبه في شركة "الهدف للإنتاج الإعلامي"، والاسم التجاري، والترخيص الإعلامي للقصبي.

إلى ذلك، تضمن الحكم، أن يعيد السدحان للقصبي 3 سيارات خاصة بالشركة، وسيارة معدات، إضافة إلى وحدة الإنتاج.

يذكر أن الظهور الأخير ناصر القصبي وعبد الله السدحان، واللذان يعدان "الثنائي الأبرز في الدراما السعودية" سويا كان في الرياض كذلك مطلع العام الحالي، وذلك في مؤتمر الهيئة العامة للترفيه، والذي وعدا فيه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أن يعودا للتعاون سويا، إلا أن الخلافات بينهما تأججت مجددا، على خلفية النزاع على فض شراكة شركة "الهدف" للإنتاج الإعلامي.