شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل يهاجمون دينا الشربيني بعد إطلالة جريئة في الرياض والان مع التفاصيل

هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة دينا الشربيني، بسبب إطلالتها التي وصفت بالجريئة في موسم الرياض الذي اقيم امس الاحد بحضور عدد من نجوم مصر والعرب والعالم.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم لأن اطلالة دينا الشربيني كانت جريئة، حيث ظهرت مرتدية فستانا أسود مكشوفا من الكتف، في الوقت الذي تلتزم فيه نجمات مصر ولبنان بارتداء ملابس محتشمة عندما يسافرن إلى السعودية.

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وكانت دينا الشربيني رافقت حبيبها النجم عمرو دياب خلال تكريمه في موسم الرياض، وظهرت ممسكة بيده على السجادة الحمراء وأمام عدسات وسائل الإعلام.

وبدا لافتا ان الهضبة عمرو دياب ظهر ببدلة سوداء كلاسيكية كي تتماشي إطلالته مع دينا الشربيني، التي خطفت الأنظار فور وصولها.