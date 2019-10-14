شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجمة "الكيبوب" الكورية في ظروف غامضة والان مع التفاصيل
أعلن اليوم عن وفاة نجمة الكيبوب الشهيرة الكورية "سولي" ذات الـ25 عاما، ولم يتم تأكيد سبب وفاتها بشكل رسمي حتى الآن، في حين تشير التقارير الأولية أنها انتحرت.
وبحسب مصادر، تعود بداية الواقعة عندما تلقت الشرطة الكورية بلاغا حول العثور علي جثتها في شقتها، فيما لا يزال البحث جاريا حول وجود رسالة انتحار من عدمه.
يشار إلى أن الفنانة الشابة، تحدثت قبل 9 أيام من وفاتها، عن اصابتها بالإكتئاب، مؤكدة أنها تتظاهر بالسعادة، وأن حياتها فارغة، خاصة أنها كانت تتعرض لحملات تنمر من عدد كبير من الجمهور.
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