شكرا لقرائتكم خبر عن جاكي شان: أرغب في تصوير فيلم داخل الأراضي السعودية والان مع التفاصيل

عبر الممثل ونجم أفلام الحركة الصيني جاكي شان عن رغبته في تصوير فيلم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وكان تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، كرم "شان" أمس الأحد خلال المنتدى الدولي لصناعة الترفيه في العاصمة الرياض بجانب نجوم عالميين آخرين كالممثل الهندي شاروخ خان والممثل البلجيكي جان كلود فان دام والممثل الأمريكي جيسون موموا.

وقال شان أثناء تكريمه: "هذه أول مرة لي في السعودية... بعد عدة ساعات فقط من السفر داخل السعودية، أعرف أنها مكان مناسب لمشاهد مطاردات السيارات و(مشاهد) الانفجارات والأكشن".

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وأضاف النجم البالغ من العمر 65 عاماً: "لذلك أتمنى أن أعود بصحبة طاقم عملي خلال زيارتي القادمة".

ونشر خان صورة له بصحبة فان دام وشان خلال فعاليات المنتدى معبراً عن سعادته بما وصفه لقائه بأبطال طفولته.

كذلك شهد انطلاق المنتدى الترفيهي تكريم فنانين عرب كالممثلة المصرية يسرا والمغنيين المصريين عمرو دياب وهاني شاكر والممثل السعودي ناصر القصبي ومواطنه المغني محمد عبده بالإضافة إلى الممثلة الكويتية سعاد عبد الله وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والإعلام العرب والدوليين.