سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وبلغ متوسط السعر 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجله أمس.

وفي بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، بقي سعر الدولار أيضا عند 16.22 جنيه للشراء و16.32 للبيع.

أقل سعر



أما على شاشات البنك العربي الأفريقي، فتراجع قرشا إضافيا مسجلا 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 للبيع، وهو السعر على شاشات بنوك كريدي أجريكول والمصري الخليجي وعودة وبلوم مصر.

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وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعا أكبر في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر ليسجل 16.20 للشراء مقابل 16.21 للبيع.

ويطرح بنك قناة السويس الدولار بسعر 16.22 جنيه للشراء 16.32 للبيع.

أعلى سعر



وجاء أعلى سعر للدولار اليوم عند 16.24 جنيه للشراء مقابل 16.33 جنيه للبيع في بنوك البركة والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وأبوظبي الإسلامي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 17.85 للشراء و18.06 للبيع، وسجل الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي عند 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 53.16 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.