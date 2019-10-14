"الطيران المدني" المصرية تعاقب قائد طائرة محمد رمضان بالإيقاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت السلطات المصرية طيارا ومساعده ظهرا في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما يسمحان للممثل المصري محمد رمضان بقيادة طائرة ركاب مدنية.

وظهر رمضان في مقطع مصور وهو يجلس داخل قمرة القيادة بجوار قائد طائرة ركاب مدنية في طريقها إلى السعودية، ثم قاد الطائرة التي تبين فيما بعد أنها تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة وليست الشركة الوطنية "مصر للطيران".

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني المصرية إنه تم فتح تحقيق في الواقعة، أسفر عن إيقاف قائد الطائرة ومساعده بعد مشاهدة الفيديو والتأكد من صحته.

كانت "مصر للطيران" قد نفت علاقتها بالفيديو المتداول للفنان المصري، موضحة أن هذا الموقف لم يحدث مطلقا على أي من رحلاتها، كونه يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، "وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها"، حد قولها في البيان.

ونشر رمضان فيديو له من داخل طائرة متجها إلى السعودية حيث يحيي حفلا غنائيا هو الأول له بالمملكة، معلقا: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، ليغادر بعدها مقعده متجها نحو كابينة القيادة، ويجلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.