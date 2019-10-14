اطلاق برنامج مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي

أعلنت جمعية تيرو للفنون وادارة مسرح إسطنبولي عن برنامج الدورة الاولى من «مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي» والتي ستقام في الفترة الممتدة من 26 ولغاية 29 تشرين الأوَّل/أكتوبر في «المسرح الوطني اللبناني» في مدينة صور، وذلك بمشاركة الحكواتي الجزائري ماحي صديق والتونسي صالح المرزوقي ،والفلسطيني خالد نعنع والفلسطينية وفيقة لوباني، والحكواتيين اللبنانيين سارة قصير ونسيم علوان ورجاء بشارة وفراس حمية وغوى علام وسحر شحادي ورنا غدار، بالإضافة الى إقامة معرض للحرف اليدوية اللبنانية ،وكرنفال شارع ،وأمسية موسيقية لفرقة اليسار الشبابية ، وتنظيم ندوات حول دور الحكواتي في المحافظة على التراث والذاكرة وأهمية فن الحكواتي في التعليم واستخدام الحكاية في العلاج النفسي وكيفية كتابة الحكاية ،واقامة عرض حكواتي ارتجالي تفاعلي مع الجمهور بمشاركة جميع الحكواتيين المشاركين في ختام المهرجان .

وقال مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي ” إن الهدف من المهرجان هو الحفاظ على الموروث الشفوي والمحافظة على التراث والهوية والفن الحكواتي والعمل على تمريره للأجيال ، وسيكون المهرجان تظاهرة فنية لتبادل تجارب وممارسات تراثية مختلفة بين بلدان متعددة ، وتسليط الضوء على أهمية اللغة العربية الفصحى في الوطن العربي والحفاظ عليها وإعادة تأهيل فنّ الحكاية الشعبية والتراث الشعبي وتسويقه بين الأجيال الجديدة ” .

هذا وسيقام بالتوازي مع عروض المهرجان «مقهى للحكاية»، وهو عبارة عن فضاء يجمع الحكواتيين ببعضهم البعض، لتبادل التجارب ونقل المعارف، وحثّ الرواة على ضرورة تسجيل قصصهم الشعبية لدى منظمة اليونيسكو كتراث شفهي ،وسيقام عروض موازية لطلاب المدارس وفي الساحات والمكتبات العامة تسلط الضوء على القراءة وسرد القصص التقليدية ورواية السّير الشعبية في الزمن القديم، بالإضافة الى إقامة ورش للأطفال حول تأليف حكايات من إنتاجهم الخاص، وتدريبهم على الصوت والأداء وكيفية الالتفات إلى الجمهور وعلى الملابس الملائمة لفن مسرح الحكواتيين بإشراف مدربين وحكواتيين محترفين .