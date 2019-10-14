شاروخان يُكرّم في السعودية.. إليكِ إنجازاته وهكذا تغنّى النجوم به!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كرّم منتدى صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية النجم السينمائي الهندي شاروخان الذي وصل الرياض أمس الأحد لحضور المنتدى الذي تنظمه المملكة مُدّة يومين.

ويحظى الفنان بجمهور كبير في السعودية وكذلك الوطن العربي؛ نظرًا لأدواره التي قدمها في مسلسلاته وأفلامه والتي جعلت منه نجمًا عالميًا، كما توّج بالعديد من الجوائز المرموقة.

ولمن لا يعرف شاروخان؛ فهو ممثل أفلام بوليودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندي شهير، ومالك حق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز للكريكت.

ويعد شاروخان أسطورة عصره، فلقبته وسائل الإعلام الهندية بـ"بادشاه بوليوود" يعني "ملك بوليوود" أو "الملك خان"، ووصفه جورنال لوس أنجلوس تايمز الأمريكية اليومية بأنه "أكبر نجم سينمائي في العالم".

كرّمته حكومة الهند في عام 2005 بجائزة لمساعدته في السينما الهندية، ووضعته مجلة نيوزويك سنة 2007 ضمن قائمة الـ 50 شخصًا الأكثر تأثيرًا في العالم، لتأثيره الكبير في آسيا والعالم، نظرًا لتواضعه وموهبته التمثيلية القوية في بوليوود.

وقدم شاروخان نحو 80 فيلمًا بوليوديًا و8 مسلسلات تلفزيونية هندية، وفي عام 2010 صنفته مجلة "تايم" الأمريكية حسب استفتاء لها مع القرّاء في المركز الـ 12 كأكثر شخصية نفوذًا حول العالم.

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كما حظي أداء الفنان الهندي في التمثيل بإشادة واسعة من زملائه في الوسط، فقال عنه النجم ويل سميث إنه معجب بشدة بشاروخان وطريقته في التمثيل، مضيفًا: " جعلني أبكي عندما شاهدت فيلم ديفداس"، وتابع " لا أستطيع التعبير عنه ولكن هو ممثل قوي".

بينما أكدت النجمة كيت وينسليت: "تابعته في فيلم ديفداس عندما عُرض في مهرجان كان، وأبهرني أداؤه المميز وتلقائيته في الأداء، إنه نجم بمواصفات خاصة ومن الصعب أن ترى فنانًا مثله".

وعلقت الفنانة سلمى حايك بأنها معجبة بأداء شاروخان في التمثيل، لافتة إلى أنها تتابع أفلامه بشغف، متمنية أن تُشاركه في أحد أفلامه مستقبلاً.

يذكر أن أسماء المكرمين برفقة شاروخان في منتدى صناعة الترفيه بالسعودية قد ضمت كلًا من الفنان محمد عبده، والأمريكي ويل سميث، وراسل کرو، وفاندام، عمرو دياب، وماجدة الرومي، وعادل إمام، وسعد الفرج.

ويستند تكريم المنتدى للرأي العام، وهو مخصص للجهات والأشخاص الذين ينشرون البهجة والسعادة في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع.