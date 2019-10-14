إعلاميات أُصبنَ بسرطان الثدي.. من عادت إلى الشاشة ومن اختفت عنها؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يمكن اعتبار شهر أكتوبر من كل عام كأي شهر، إنه "أكتوبر الوردي"، الذي يأتي ليذكّر العديد من السيدات بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي.

وليس أهمّ من مشاركة الاحتفالية به إلا تسليط الضوء على مَن هزمنَ كوابيس هذا السرطان، وكيف تمكّنّ من تحصين أنفسهنّ بالإيمان والثقة؛ ما جعلهنّ صاحبات قصص مفعمة بالحب وصراع البقاء.

وإن كان هذا المرض الصامت قد أودى بالعديد من النجمات في عالمنا العربي، فقد تمكّن أيضًا من النيْل من بعض الإعلاميات اللاتي استطعنَ هزيمته بالثبات والشجاعة، حتى وإن اختفينَ لسنوات معدودة عن شاشتهنّ، لكنهنّ عدنَ للظهور مرة أخرى، وكأنَ شيئًا لم يكن..

في الفيديو التالي.. تستعرض "فوشيا" بعض الإعلاميات اللاتي أصبنَ بسرطان الثدي، ولكنه لم يتمكن من إطفاء وهجهنّ.