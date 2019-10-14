مطالبات بتطبيق لائحة الذوق العام على دينا الشربيني بعد ظهورها بملابس مكشوفة في الرياض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شن مغردون هجومًا لاذعًا على الفنان عمرو دياب وزوجته دينا الشربيني التي ظهرت في الحفل الذي أقيم أمس تكريمًا لصنّاع الترفيه في العالم.

وظهرت دينا خلال الحفل بملابس وصفها البعض بـ"غير المحتشمة"، وطالب سعوديون بتطبيق لائحة الذوق العام عليها، أسوة بالبقيه الذين طبق بحقهم عقوبات مالية جرّاء ظهورهم بملابس مخالفه للذوق العام والتي لم تتعود عليه المملكة.

وظهرت دينا الشربيني بفستان أسود قصير مكشوف الصدر، حيث اعترض كثيرون على مثل هذا الظهور الذي يرفضه القانون السعودي ويطبق على الجميع بمن فيهم السائحون القادمون للمملكة، بحسب تعبيرهم.

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يذكر أن نظام الذوق العام قد طبق بحق الكثير من الفنانين "رجالاً ونساءً" أثناء تواجدهم في المملكة، منهم الفنانة اليسا، والأمريكية نيكي ميناج قبل أن ترفض ذلك، والفنانة المصرية الشعبية أمينه، ومؤخرًا تم تنبيه محمد رمضان بضرورة الالتزام بالذوق العام، وعدم خلع ملابسه على المسرح، وغيرهم من الفنانين.

يشار إلى أن لائحة الذوق تنص على منع ارتداء "اللباس غير اللائق" في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، وتكون قواعد اللباس في الأماكن العامة لزوار المملكة العربية السعودية وفق النموذج المعد لهذا الغرض.