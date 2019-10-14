أصالة "حافية" بعد حفل الرياض.. وتسريبات صادمة عن خيانة طارق العريان لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواجد الفنانة السورية أصالة نصري في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وشاركت نصري يوم أمس في حفل Joy Awards على هامش منتدى صناع الترفيه.

وانتشر للفنانة السورية فيديو طريف تظهر فيه في كواليس الحفل بعد خلعها حذاءها ومشيها "حافية" القدمين بطريقة عفوية، فيما يظهر صوت مصور الفيديو وهو يؤكد لها أنه سيقوم بنشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد مُختلف، كانت الفنانة السورية أثارت قلق جمهورها مؤخرًا بسبب قيامها بنشر عدد من المقالات والكلمات عن التعب والألم النفسي واليأس؛ ما جعل البعض يتوقع أن تكون نصري تُعاني من اكتئاب حاد.

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هذا ونشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير التي تنشر عادة أخبارًا موثوقة من مصادر مقربة من المشاهير، أنباء عن سبب تصرفات نصري الأخيرة؛ إذ قالت هذه الصفحة إن هناك مصادر مقربة من الفنانة السورية تؤكد أنها على وشك الانفصال عن زوجها المخرج طارق العريان بسبب خيانته لها، وهو ما يؤكده تركيز نصري في الفترة الأخيرة بالحديث عن أولادها وأشقائها ووصفهم بالعائلة دون زوجها.

وفي ظل تصرفات نصري الأخيرة وهذه التسريبات عن علاقتها بزوجها ينتظر الجمهور أن تخرج نصري بتصريح واضح لتنفي أو تؤكد هذه الأخبار في القريب العاجل.