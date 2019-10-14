جاكي شان: السعودية مكانٌ مناسب لفيلم أكشن.. وسآتي المرة المقبلة لتصويره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر النجم العالمي جاكي شان عن رغبته في تصوير فيلم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وقال جاكى شان خلال كلمته بمنتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 ممازحًا الحضور: "بعدما قمت بجولة فى السعودية اكتشفت أن المكان مناسب لعمل فيلم أكشن".

وأوضح جاكي شان أنه قد يأتي إلى السعودية في المرة القادمة برفقة فريق التصوير الذي سيعمل على فيلمه الجديد، وذلك في إطار حديثه الجاد الذي يعبر عن مدى سعادته بما رآه من تطوير وتغيير كبيرين شهدتهما المملكة.

وأضاف أنه يقدم أفلام الأكشن الكوميدية؛ لأنه يحب نشر المحبة، كما أن الرسالة التي يقدمها هي الحب للوطن والأهل والعالم، موجهًا الشكر لكل المعجبين حول العالم لدعمهم إنتاج أفلام الأكشن.

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وكانت فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 قد انطلقت أمس الأحد في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.

وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال.