هيفاء وهبي تُسعد عشاقها.. وتتخذ قرارًا بالتعاون مع الصبّاح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخوض النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تجربة جديدة في مسلسل يحمل عنوان "أسود فاتح"، سيكون من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، على أن يُعرض في رمضان المقبل.
وتأتي هذه المشاركة الجديدة بعدما أعلنت شركة "صباح إخوان" عن المشاريع الفنية التي ستقدمها خلال شهر رمضان 2020، لتؤكد الشركة أن فيلم "أسود فاتح" سيكون ضمن أبرز المشاريع مع النجمة اللبنانية.
وأوضحت الشركة أن المسلسل سيكون مصريًا، غير أن أحداثه ستدور بين مصر ولبنان، وهو يجسّد إطارًا اجتماعيًا عصريًا حسب رغبة الجمهور.
ورغم أنه لم يتم الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين في المسلسل سوى هيفاء وهبي، غير أن شركة "صباح إخوان" أكدت أن تصويره سيكون بداية السنة المقبلة، كما أنه سينافس بقوة في الدراما الرمضانية 2020.
وتشارك هيفاء وهبي حاليًا في تصوير فيلم "عقد الخواجة"، الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن، برفقة النجمين أحمد الفيشاوي وأحمد داوود.
وتعودُ هيفاء وهبي بفيلم "عقدة الخواجة"، إلى السينما، حيث قدّمت آخر أفلامها "حلاوة روح" الذي صدر في عام 2014، إضافةً إلى فيلم "دكان شحاتة"، الذي خاضت به أولى بطولاتها السينمائية عام 2009.
الفيلم من إنتاج محمد الوزيري، في أولى تجاربه الإنتاجية، وتأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية أيضًا بعد تجارب عديدة كمساعد مخرج.
بينما كان آخر مسلسلات هيفاء وهبي الرمضانية "لعنة كارما"، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج خيري بشارة، وكان قد تم عرضه في رمضان 2018، بينما غابت عن الدراما الرمضانية 2019.
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