أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بالتعاون مع الملحن، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو.

وتواجد كل منهما في الأستوديو من أجل تسجيل الأغنية على شكل كليب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققا سوياَ في كل من أغنية "نهاية عادية"، و"مالكشي مكان" حيث قاما بتصويرها بنفس الطريقة.

وحققت أغنية نهاية عادية 21 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، بينما حققت أغنية مالكشي مكان 25 مليون مشاهدة بعد 8 أشهر فقط من طرحها.

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