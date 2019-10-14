رانيا يوسف تصدم جمهورها بإعلان عمرها الحقيقي

تواصلت الفنانة رانيا يوسف الرد على أسئلة متابعيها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، من خلال تطبيق "ask"، وكان أحد التساؤلات التي وجهت إليها، هو الاستفسار عن
عمرها الحقيقي.
وجهت إحدى المتابعات تساؤلًا لـ"رانيا يوسف"، بطريقة كوميدية، إذ قالت: "كام سنة 20 ولا 25، أصل الجمال ده
مينفعش يبقى أكبر من كده"، لترد رانيا، بصراحة قائلة: 45 سنة، وهو العمر الذي يرصده عنها موقع ويكيبيديا في سيرتها الشخصية.
تشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضى، إخراج أحمد خالد موسى.
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