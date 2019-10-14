دينا الشربيني وعمرو دياب حديث السوشيال ميديا

حرصت الفنانة دينا الشربيني على التواجد مع الفنان عمرو دياب، أثناء تكريمه في مهرجان صنّاع الترفيه، الذي تمت إقامته مساء أمس تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ في الرياض.

وارتدت دينا ملابس مشابهة لملابس عمرو دياب، حيث ارتدت فستانا أسود يشبه البدلة السوداء التي كان يرتديها، وسرعان ما تحول الثنائي إلى حديث السوشيال ميديا.

بينما جاءت تعليقات الجمهور تحت شعار الـ "Relationship goals"، وقال البعض :"إنتوا مطقمين مع بعض ولا إيه"، وعبّر البعض الآخر عن رومانسية الصورة وأناقتهما أثناء الحفل.

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