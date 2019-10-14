أصالة تعلق على حضورها حفل توزيع جوائز صناع الترفيه

علقت الفنانة السورية اصالة، على حضورها حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بالعاصمة السعودية الرياض، الذي انطلق مساء أمس.
وكتبت: "سعدتُ بهذا الحضور الرّائع لتكريم صنّاع الترفيه، والّذي قام تحت رعاية هيئة التّرفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ".
وتابعت: "التقيت كثيرا ممّن أحبّهم، وكنت في غاية السّعاده بهذا اللقاء، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث، وأدعو الله أنّ يحفظ مملكتنا ويزيدها عزّاً وقدّراً وتقدّم".
وحضر الحفل أمس عدد من نجوم مصر والعالم العربي، بالإضافة لعدد من النجوم العالميين أبرزهم جاكي شان، فاندام، شاروخان، وجايسون موموا.
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