فيلم الأنيمشن"عائلة آدامز" يحقق 9 ملايين دولار في يومين

حقق فيلم الأنيمشن The Addams Family إيرادات وصلت إلى 9 ملايين و 716 ألف دولار من 4007 دور عرض في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يصل باقي الدول حول العالم في خلال الشهر.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم الذي طرح في 11 أكتوبر الجاري إلى 33 مليون دولار أمريكى مع نهاية الأسبوع، ويقوم بتوزيع الفيلم عالميا شركة Universal Pictures.

فيلم الأنيمشن The Addams Family بأصوات تشارليز ثيرون، فين وولفارد، كلوي جرايس موريتز، بوم كليمينتيف، ميكي ماديسون، أوسكار إسحاق، كاترين اوهارا، أليسون جاني، ايمي جارسيا، نيك كرول، ماجي ويلر، بيت ميدلر.

الفيلم من إخراج جريج تيرنان، وكونراد فيرنون، وتأليف مات ليبرمان، تشارلز أدامز، باميلا بيتلر.

فيلم الأنيمشن هو نسخة جديدة من سلسلة تشارلز أدامز من الرسوم الكاريكاتورية حول عائلة والتي تقوم بعمل الكثير من التصرفات الغريبة.

ويذكر أن شركة Universal Pictures يعرض لها فيلم Hobbs & Shaw الذي حقق إيرادات وصلت إلى 758 مليون دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 2 أغسطس الماضي.

وتمتلك دولة الصين النصيب الأكبر من رصيد الإيرادات بـ200 مليون دولار من إجمالي الرصيد، والذي عرض في أكثر من 4000 شاشة عرض داخل الصين ليصبح السوق الأقوى في العالم من حيث تحقيق الايرادات.

فيلمHobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

