نيشان ينشر فيديو من عيد ميلاد ريما نجيم







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: جمعت الإعلامية ريما نجيم في عيد ميلادها أصدقائها المقربين بينهم الفنان وائل كفوري والإعلاميين جيسيكا عازار ونيشان، إلى جانب صاحبة الإلهام ليلى عبد اللطيف.

ولقد وشارك نيشان متابعيه عبر حسابه الخاص على "تويتر" مقطع الفيديو الذي غنّى فيه الحضور أغنية "Happy birthday". فيما نشرت هي مقطع فيديو لقطع قالب الحلوى.



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