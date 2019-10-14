شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد رمضان مع فاندام: "انتظروا حفلتى الأولى بالسعودية أول نوفمبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان، جمهوره بصور من حضوره منتدى صناعة الترفيهJoy Forum19 فى الرياض، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر رمضان فى الصور مع النجم العالمى فان دام، مروجًا لحفلته الأولى فى الرياض.

وكتب رمضان، قائلا: "في أول زيارة لمدينة الرياض وجدت التقدير وحُسن الاستقبال والحب الشديد لبلدي ولشخصي، ربنا يديم المحبة وانتظروا حفلتى الأولى في السعودية في أول نوفمبر إن شاء الله".

وكانت فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 قد انطلقت أمس الأحد في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي .

وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من : الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، وفنان العرب محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام.

محمد رمضان قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى، كما يستعد لمسلسله الجديد "البرنس" المقررعرضه فى رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامى .

Advertisements



















