شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أشهر أغانى الشاعر أحمد شوقى مع أم كلثوم فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد شوقي واحداً من أهم الشعراء في الزمن الجميل، ولقب بـ أمير الشعراء، وبدأ في كتابة الشعر الغنائي فترة الثلاثينات، ومن مسرحياته الشعرية "مصرع كليوباترا" و"قمبيز" و"مجنون ليلى" و"علي بك الكبير"، وأنطلق بعد ذلك وتعاون مع العديد من النجوم الغناء في أغنياتهم أبرزهم محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وناظم الغزالي وغيرهم، الا أن أغانيه مع كوكب الشرق أم كلثوم كانت لها طابع خاص.. وفى ذكرى وفاته التى تتزامن مع اليوم الاثنين يرصد ”الخليج 365” أشهر الأغانى التى كتبها وغنتها أم كلثوم. أغنية إلى عرفات: أغنية إلى عرفات: أغنية ولد الهدي: أغنية ولد الهدي: Advertisements أغنية مقادير من جفنيك: أغنية مقادير من جفنيك: أغنية عيد الدهر الملك بين يديك: أغنية عيد الدهر الملك بين يديك: أغنية النيل: أغنية النيل:

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