شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم التونسي "فتريّة" في الملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدورة الثانية من الملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد، فيلم "فتريّة" إخراج وليد الطايع وبطولة عيسى حراث و ريم حمروني و جمال مدّاني وصباح بوزويتة و نادية سايجي .

الفيلم يتناول الفترة الزمنية عام 2004 في شهر مايو حيث شهدت تلك الفترة غليان وحراك كبيرفي تونس تزامنا مع القمة العربية، وفي هذا الجو المسعور والمضحك في ذات الوقت تتقاطع شخصيات الفيلم دون أن تلتقي، تسعى فقط لأن تحل مشاكلها الشخصية واليومية فشخصيات هذا العمل تكافح من أجل أن تعيش.



الفيلم التونسي فترية يعرض في افتتاح الملتقي

وتشارك مصر في الملتقي بفيلمين هما "مسألة وقت" اخراج محمد عبد الحكيم والفيلم الآخر "الزيارة" اخراج أحمد البيالي ويسجّل المهرجان هذه السنة مشاركة 22 دولة من مختلف أنحاء العالم من ضمنها 9 دول عربية وتونس تشارك بـ 3 أفلام من إجمالي 22 فيلما مشاركا.

Advertisements

وتنقسم هذه الأفلام المشاركة على 3 برامج عروض مدّة كل برنامج ساعة ونصف وتمّ انتقاء 10 تحقيقات للمشاركة في مسابقة الصحافة الاستقصائية منها 4 تحقيقات من تونس وتشارك هذه السنة 7 سيناريوهات من تونس.

يستقبل المهرجان هذه السنة 150 شابا وشابة من مختلف ولايات الجمهورية والذين سيحضرون كامل ايام المهرجان إلى جانب 200 طفل وطفلة من نوادي المواطنة بمختلف جهات الجمهورية الذين سيشاركون في ورشات خاصة بالأطفال، ضمن فعاليات المهرجان.

أما عن الدول المشاركة في المهرجان هي: تونس - الجزائر - تركيا- أستراليا-اليونان-المكسيك-المملكة المتحدة- العراق -الأرجنتين-السودان-قطر-غانا-المغرب-بولندا-فلسطين-مصر-إيران-اندونيسيا- موريتانيا-فرنسا – ألمانيا – سويسرا.