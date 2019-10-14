شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دقائق غيرت حياة كيم كاردشيان.."شافت الموت بعنيها"..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذكرت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أصعب موقف مرت به وذلك بحلقة أمس الأحد ببرنامج " E! True Hollywood Story "، والموقع التي وصفته كيم كاردشيان الأصعب علي الإطلاق هو سرقتها عن طريق سطو مسلح في باريس منذ عدة سنوات، ووصفتها كيم أنها حقا غيرت "حياتها كلها" .

وأكدت نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر38 عاما إنها أدركت خطأ كبير ارتكبته في حق نفسها وهو جعل كل تفاصيل حياتها متاحة للعالم وذلك عندما تجسس اللصوص الفرنسيون عليها من خلال صورها على وسائل التواصل الاجتماعي و الكشف عن خاتمها الماسي عيار 20 قيراط وهو ما جعلها ضحية السرقة في أسبوع الموضة في باريس في عام 2016.

فكانت في ذلك الحين شقيقتيها كورتني كارداشيان وكيندال جينر في حفل عشاء بعد عرض أزياء " Givenchy "، بينما عادت كيم إلى غرفتها بالفندق لتنام فسمعت اصوات لعدد من الرجال الذين جاءوا من أجل سرقتها، وأكدت كيم أنها لم تقاوم بل اعطتهم الخاتم الماسي وباقي مجوهراتها ثم قيدوها، ولفوا شريط لاصق على عينيها وفمها، وهو ما وصفته كيم بالأمرالأكثررعبا في حياتها كلها فكانت تنتظرأن يطلقوا النارعليها، لكنهم سرقوا المجوهرات بقيمة 11 مليون دولار وهربوا .

Advertisements



كيم كاردشيان (1)