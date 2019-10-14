شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. طرح أغنية "أم الدنيا" لـ حكيم وعمر عبد اللات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح القائمون على الأغنية الوطنيه "أم الدنيا" التى شارك فيها بالغناء كلا من حكيم، وعمر عبد اللات، ومروة ناجى، وهلا رشدي، كليب الأغنية على موقع يوتيوب ضمن احتفالات زكرى نصر أكتوبر المجيد والتى تم غنائها أمس فى الندوة الثقافية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأغنية من كلمات محمد خيال، وألحان محمود الحسيني، وتوزيع حماده البيلي، وهندسة صوت خالد رؤوف.



عمر عبد اللات ومحمد خيال وحكيم

وشارك الفنان الأردنى عمر عبد اللات، فى فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر أمس الأحد، حيث أدى أغنية "يحكى أن"، التى أهداها للجيش المصرى، فيما أدى عدد من الفنانين والفرق الغنائية أغانى وطنية عن عظمة الجيش المصرى، وقدم الفنان حكيم أغنية عن الجيش المصرى.



عمر عبد اللات و الشاعر محمد خيال

كما غنى حكيم أيضاً أمس فى الندوة أغنية للجيش المصرى، وكان آخر أعماله أغنية "متجمعين" التي غناها في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهي من كلمات محيى حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.