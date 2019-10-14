شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى عن فوز قيس سعيد بالرئاسة التونسية:"لا صوت يعلو فوق صوت الشعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة التونسية، هند صبرى عن سعادتها الشديدة بفوز قيس سعيد الرئيس التونسى الجديد.

ونشرت هند، عبر حسابها على تويتر، صورة لقيس سعيد الرئيس التونسى الجديد، وكتبت عليها قائلة: " بالأمس اختار شعبنا التونسى في صورة ديموقراطية كسبت احترام العالم السيد قيس سعيد، لا صوت يعلو فوق صوت الشعب علينا جميعا ان نتحد خلف هدف واحد هو تقدم الشعب التونسي والدفاع عن مكاسبه ومؤسساته في كل المجالات ندعو الله ان يوفق الرئيس والبرلمان فيما فيه الخير لتونس عاشت تونس حرة".

المرشح التونسى قيس سعيد تمكن أمس الأحد من تحقيق فوز كاسح فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، إذ حصل وفقاً للتلفزيون الرسمى فى تونس، على 76.9% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية.