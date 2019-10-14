شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور تظهر التناغم بين خواكين فينيكس وتود فيليبس من كواليس الـ Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف كل من الممثل خواكين فينيكس والمخرج تود فيليبس عن التناغم الذى يوجد بينهما، على الرغم أن فيلم " الجوكر" هو التعاون الأول بينهما، ألا أن ظهورالفيلم بهذا الشكل يؤكد على هذا التناغم بالفعل.



Joker



Joker

وظهر هذا التناغم بين الثنائى في الصور التي نشرها المخرج تود فيليبس على حسابه الشخصى على موقع الصور إنستجرام احتفالا بالنجاح الذى وصل له الفيلم، وعلق "فيليبس" على الصور قائلا " بعض من المرح من كواليس تصوير الفيلم، لقد كنا نضحك كثيرا أنا وخواكين، وسأقوم بنشرالمزيد من الصور، ووصلت إيرادات العمل إلى 543 مليون و 928 ألف دولار منذ طرحه حول العالم من يوم 4 أكتوبر الماضى.



Joker



Joker

وكان قد صرح الممثل الأمريكي خواكين فينيكس أنه على استعداد أن يقدم سلسلة من الأفلام حول شخصية الـ Joker بعد أن لاقى الفيلم النجاح منذ طرحه في دور العرض المختلفة حول العالم.



Joker



Joker

وأكد فينيكس أنه على استعداد القيام بأى شيء، بمساعدة من المخرج الأمريكي تود فيليبس، وأنه سيكون من المثير العمل من جديد على الشخصية، وذلك حسبما نشر موقع "cnet".



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Joker

كما كان جاوب المخرج تود فيليبس حول وجود جزء ثانى من العمل، وقال فيلبس: "ليس لدينا خطط لـ جزء ثانٍ، ولكنى سأفعل أي شيء يريده خواكين فينيكس، لكن الفيلم لم يتم إعداده ليكون له جزء ثانٍ، وكانت خطتنا أن نعمل على فيلم واحد فقط".

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Joker



Joker

وأضاف: "شيء واحد سأقوله مجددًا سأفعل أي شيء مع خواكين فينيكس، لا يوجد ممثل أو شخص مثله، وبالتالي فأنه إذا قررت الشركة المنتجة Warner Bros وطالب الجمهور بـ جزء ثانٍ، فأننا سويا سنقوم بعمل فيلم رائع"، حسبما نشر موقع " indiewire ".

ووصل تقييم فيلم الجوكر الجديد عبر موقع Rotten Tomatoes على نسبة 69% بعد مشاركات وصلت لنسبة 2154 مشارك، وحصل على تقييم 8.9 من على موقع "imdb".

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.