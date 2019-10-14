شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى: فخورة بغنائي أمام الرئيس السيسى وحضرنا للحفل شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة مروة ناجى عن سعادتها البالغة بمشاركتها بالغناء أمس فى الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة بمناسبة ذكري أكتوبر، بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أنها شعرت بالفخروهى تغنى أمام السيد الرئيس في هذه الاحتفال الهامة التى حضرها الكثير من الشخصيات الرسمية على المستوى الفنى والإعلامي ومن رجال الدولة والقوات المسلحة

وأضافت مروة فى تصريحات صحفية أنها لم تتوقع كل هذا النجاح للأغاني الوطنية التى قدمتها خلال الحفل سواء الأغنية المنفردة "مصر حاربت" كلمات محمد البوغة وألحان شريف إسماعيل وتوزيع أمجد معتز ووتريات هشام نبوى وهندسة صوتية ماهر صلاح، أوأوبريت "عشان نبنيها ونعمر" رؤية وتوزيع حمادة البيلى وهندسة صوتية خالد رؤوف والذي قدمته مع النجم حكيم والأردني عمرعبد اللات والفنانة هلا رشدى.

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وأوضحت مروة أن ردود الأفعال التي وصلتها حول الأغاني أبهرتها سواء في قاعة الاحتفال وقت الحفل أو بعد انتهائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام، مشددة على سعادتها أيضاً أبنائها الغناء ضمن الكورال الذى قدم معها اغنية "مصر حاربت " وهى المرة الأولى التي يشاركها فيها أولادها آدم وآسر الغناء .

وأشارت إلى أن التحضير والبروفات والتسجيل لأغاني الاحتفالية استغرق ما يقرب من شهر ونصف، حيث أقيمت البروفات والتسجيل بكل من مسرح الجلاء وقصر المنارة بالتجمع الخامس والميكس والماستر فى استديوهات "صوت الحب " بالهرم لافتة أن المجهود كان جبار على حد وصفها لاسيما وأنه استمر حتى قبل الحفل بساعات قليلة