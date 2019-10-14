محمد التاجي يطلب من الجمهور الدعاء قبل الخضوع لعاشر عملية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان محمد التاجي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، فيديو يكشف من خلاله عن استعداده للسفر لإجراء عملية عاشرة في أسنانه، ويطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء.

وقال التاجي "دلوقتي هسافر عشان أعمل عملية عاشرة في سنيني، وأهد كل اللي اتعمل بقالي سنة بتعذب فيه لأني للأسف أنا اخترت دكتور غلط، قعدني سنة بيعذب فيا في عمليات وتركيبات وحاجات وطلع في الآخر كل اللي عمله ده بايظ، وهرجع ابتدي من أول السطر من، وأتمنى أكون المرة دي اخترت الدكتور الصح ربنا يجعل تعبي بفايدة وتبقى أخر الأحزان".

وتابع "بطلب منكم تدعولي بالشفاء ويكون اختياري المرة دي صحيح، وبنصحكم متسلموش نفسكم لأي دكتور غير لما تكونوا عارفين تاريخه نجاحاته وإخفاقاته، خاصة لما تكون حاجة كبيرة زي اللي دخلت فيها، أتمنى محدش يشوف يوم زي اللي أنا شايفه وربنا يحميكم من كل مرض ومن كل داء".