بالفيديو| مراد مكرم يكشف عن تعرضه لموقف محرج أثناء تصوير "شبر مية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان مراد مكرم، متابعي حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، بفيديو من كواليس تصوير مسلسل "شبر مية"، المعروض حاليًا على شاشة DMC.

ويظهر مراد وهو يتعرض لموقف محرج، أثناء استعداده لتصوير أحد المشاهد، وبينما كان يستعد للجلوس على الكرسي، سقط أرضًا، وكتب في تعليقه "كمية behind the scenes اللي كانت ممكن تتصور في مسلسل شبر مية، تعمل فيلم كوميدي والله".

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"شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي، وتدور أحداثه في 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب، ومن إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي ومها سليم.

المسلسل بطولة: أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوي، مراد مكرم، محمد علي رزق، وثراء جبيل، وياسمين رحمي.