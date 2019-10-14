عمرو مصطفى: عمرو دياب أول من هنأني بعد طرح "لعبت مع الأسد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان عمرو مصطفى صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ووصف "الهضبة" بالأخ والصديق.

وأضاف في تعليقه على الصورة "أخي وصديقي عمرو دياب أول واحد باركلي على الألبوم ربنا يديم المحبة". جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مهرجان صناع الترفيه المُقام في الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

عمرو مصطفى أطلق مؤخرًا ألبومه "لعبت مع الأسد"، والذي يضم 10 أغاني، رؤية وكلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين، تعاون خلاله مع موزعين عالميين.