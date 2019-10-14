نجوم سوريا ينعون نجوى علوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحلت عن عالمنا أمس الأحد الفنانة السورية نجوى علوان، إثر تعرضها لأزمة صحية، وحرص على نعيها عدد من الفنانين العرب عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم:

شكران مرتجى

كتبت الفنانة السورية شكران مرتجي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "نجوى علوان رحلت؟؟؟ زميلة المعهد ذات العيون الخضراء المبتسمة دوماً لم أعد أقوى على الرثاء أعذروني إذا مت يوماً بجرعة زائدة من الحزن، حسبي الله ونعم الوكيل تعازيي لأحبتها الكثر. اعتذر لمن سيقرأ الخبر على صفحتي أعلم صعوبة هذه الأخبار".

أيمن زيدان

وكتب الفنان السوري أيمن زيدان عبر "فيسبوك": "نجوى علوان.. كم أوجعنا رحيلك المبكر".

يارا صبري

Advertisements

وكتبت الفنانة السورية يارا صبري، على "فيسبوك"، تعليقًا على صورة نشرتها لنجوى "الممثلة السورية نجوى علوان في ذمة الله. أقدم عزائي الخالص لكل أهلها والأصدقاء".

هشام كفارنة

ونعاها المخرج والممثل هشام كفارنة، وكتب "لروحك السلام والرحمة.. نجوى علوان في ذمة الله".

تيم حسن

وكتب الفنان تيم الحسن، عبر حسابه على تويتر: "رحم الله الزميلة نجوى علوان. تعازيّ لأسرتها الكريمة. الله يصبرهم ويعينهم. البقاء لله".

وبدأت نجوى علوان حياتها الفنية بمسلسل عام 1995، وجسدت فيه دور "عايدة"، وشاركت بعدها في عدة أعمال من بينها "مقامات بديع الزمان الهمذاني"، "زائرة المساء".

كما شاركت في مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عام 2004 بدور "لطيفة"، وفي العام نفسه عملت في مسلسل "عذراء الجبل"، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة، منها: "عصي الدمع"، و"أهل الغرام"، و"على طول الأيام"، و"عنترة بن شداد"، و"الاجتياح"، و"العقاب".