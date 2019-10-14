هند صبري تدعم الرئيس التونسي قيس سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعمت الفنانة هند صبري، عبر حسابها بموقع إنستجرام، الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد إعلان فوزه أمس بالانتخابات الرئاسية. ونشرت "هند" صورة للرئيس التونسي، وعلقت: "بالأمس قدم شعبنا التونسي صورة ديموقراطية رائعة كسبت احترام العالم واختار، وبنسبة كبيرة السيد قيس سعيد رئيسا". Advertisements وتابعت: "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، علينا جميعا أن نتوحد الآن خلف هدف واحد، هو تقدم ورخاء الشعب التونسي، والدفاع عن مؤسساته ومكاسبه في كل المجالات، ندعو الله أن يوفق الرئيس والبرلمان الجديدين في ما فيه الخير لتونس". وأعلن أمس قيس سعيد رئيسا للبلاد، خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

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