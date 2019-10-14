جيهان خليل بالقفطان المغربي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت "جيهان" في الصور بأكثر من قفطان مغربي، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام" وهو من بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين.

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