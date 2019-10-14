وفاة الفنانة نجوى علوان إثر تعرضها لأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رحلت الفنانة السورية نجوى علوان عن عالمنا إثر تعرضها لأزمة قلبية،

وقد نعى الفنانة الراحلةَ - الفنان تيم الحسن، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "رحم الله الزميلة نجوى علوان. تعازيّ لأسرتها الكريمة. الله يصبرهم ويعينهم. البقاء لله".

وبدأت نجوى علوان حياتها الفنية بمسلسل "نهارات الدفلي" عام 1995، وجسدت فيه دور "عايدة"، وشاركت بعدها في عدة أعمال من بينها" مقامات بديع الزمان الهمذاني"، بعنوان "زائرة المساء".

كما شاركت في مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عام 2004 بدور "لطيفة، وفي العام نفسه عملت في مسلسل "عذراء الجبل"، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة؛ منها "عصي الدمع"، و"أهل الغرام"، و"على طول الأيام"، و"عنترة بن شداد"، و"الاجتياح"، والعقاب، ومطلوب رجال، والحبيب الأولى.