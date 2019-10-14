بالصور-عمرو دياب ودينا الشربيني وحماقي.. نجوم مصر والعالم في حفل صناع الترفيه بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم أمس في العاصمة السعودية الرياض، حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، برعاية الهيئة العامة للترفيه، التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ.

ومن مصر حضر عدد كبير من النجوم أبرزهم عمرو دياب، يسرا، شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، دينا الشربيني، الشاعر بهاء الدين محمد، الكاتب مدحت العدل، وشقيقه المنتج جمال العدل، رجاء الجداوي، الإعلامية بوسي شلبي.

كذلك شارك الفنان أشرف عبدالباقي، هاني شاكر، محمد رمضان، الشاعر أمير طعيمة، محمد حماقي، محمد هنيدي، الإعلامية نشوى الرويني، بيومي فؤاد.

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كما شارك عدد من النجوم العالميين وهم فاندام، جاكي شان، شاروخان، جايسون موموا، الذين صعدوا على المسرح لاستلام جوائز الحفل.

ومن نجوم الوطن العربي شاركت الفنانة السورية أصالة، الفنان السعودي محمد عبده، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، المطربة السعودية أسيل عمران، وشقيقتها الإعلامية لوجين عمران، الفنان اللبناني وليد توفيق، الفنانة الإماراتية أحلام.

كذلك شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، الفنان العراقي ماجد المهندس، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، الفنان التونسي صابر الرباعي، الفنان اللبناني راغب علامة، الفنانة اللبنانية ديانا حداد، الفنان السعودي ناصر القصبي، الفنان اللبناني ملحم زين.