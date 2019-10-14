منة فضالي تصدم الحضور في حفل راغب علامة.. شاهد ماذا فعلت!

أشعلت الفنانة المصرية منة فضالي الأجواء في حفل السوبر ستار اللبناني راغب علامة الذي أقيم على هامش ختام عرض أزياء المصمم أيمن لحموني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة. وصعدت منة على المسرح أثناء تقديم راغب أغنية “اللي بعنا خسر دلعنا” وقدمت وصلة رقص أتبعتها باحتضان الفنان اللبناني الذي تفاعل مع رقصها وشاركها اللحظة أمام الحاضرين.

وشهد الحفل حضور مجموعة من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي أبرزهم سوزان نجم الدين، وإلهام شاهين، ومي فضالي، وسهير شلبي، ورجاء الجداوي وغيرهم. ومن جانبها نشرت منة صورة لها مع راغب من الحفل الذي أقيم أمس السبت، عبر “إنستغرام” وعلقت عليها قائلة: “بحبك.. دائمًا أنت الأفضل.. حبيبي”. وقدم راغب علامة في الحفل باقة مميزة من أجمل الأغاني في أرشيفه الفني القديم منها والحديث، بينها “مغرم يا ليل” و”الحب الكبير” و”بتغيب بتروح” و”طب ليه” وغيرها. يذكر أن راغب علامة يشارك حاليًا في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير “ذا فويس”، وهو ضمن أعضاء لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الفنانين وهم “سميرة سعيد، أحلام، محمد حماقي”.