أبرزهم محمد عبده ويسرا وحماقي وهاني شاكر.. تكريم نجوم الفن في حفل جوائز صناع الترفيه بالرياض -صور...

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه المقام بالرياض، ضمن موسم الرياض الترفيهي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وكان من بين الفانين المشاركين في هذا الحدث الضخم: يسرا، وعمرو يوسف، أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، واشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد، والسيناريست مدحت العدل ورجاء الجداوي.

كما شارك المطرب هاني شاكر، وعمرو دياب، والمطرب حماقي والشاعر بهاء الدين محمد، والمنتج جمال العدل والمخرج أحمد الجندي. يذكر أن موسم الرياض بدأ في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم. ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.