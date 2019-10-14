جاكي شان: المملكة مكان مناسب لتصوير الأكشن.. وأتمنى العودة إليها -فيديو

تمنى الفنان الصيني جاكي شان، العودة مرة أخرى إلى المملكة ومعه فريق العمل الخاص به، وذلك في كلمة له خلال تكريمة بـ “موسم الرياض”.

وقال جاكي شان وفقاً لـ “اليوم”، إن المملكة بلد عظيم وبعد وصوله إليها اكتشف أنها مناسبة لتصوير أفلام الأكشن. وأضاف أنه يقدم أفلام الأكشن الكوميدية لأنه يحب نشر المحبة، كما أن الرسالة التي يقدمها هي الحب للوطن والأهل والعالم، موجهاً الشكر لكل المعجبين حول العالم لدعمهم إنتاج أفلام الأكشن.