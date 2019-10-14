وفاة نجوى علوان بعد تعرضها لأزمة قلبية

رحلت عن عالمنا الفنانة السورية نجوى علوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك إثر تعرضها لأزمة قلبية أدت بحياتها.

ويشار الى أن بدأت نجوى علوان حياتها الفنية بمسلسل "نهارات

الدفلي" عام 1995، وجسدت فيه دور "عايدة"، وشاركت بعدها في عدة أعمال من بينها " مقامات بديع الزمان الهمذاني"، بعنوان "زائرة المساء".

وشاركت في مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عام 2004 بدور "لطيفة، وفي العام نفسه عملت في مسلسل "عذراء الجبل"، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة، منها "عصي الدمع"، و"أهل الغرام"، و"على طول الأيام"، و"عنترة بن شداد"، و"الاجتياح"، والعقاب، ومطلوب رجال، والحبيب الأولى.