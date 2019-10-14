الزيات تصدر قصة "وفاء" للقاص سليم نصر

أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع، لصاحبتها الدكتور شاهندة الزيات، قصة "وفاء"، للكاتب والقاص سليم نصر، وذلك ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51،التي من المقرر أن تنطلق في 22 يناير 2020.
جاء غلاف القصة من تصميم محمود طارق، وتصحيح وتنسيق الباشاعبدالباسط.
من المقرر أن تشارك الدار هذا العام في معرض القاهرة، بمجموعة من العناوين المهمة، لعدد من الكُتاب الشباب، وبعض الكُتاب الكبار، وتتميز الدار بدعمها للشباب، واكتشاف المواهب منهم ورعايتها، ودعمهم للاستمرار في مسيرة الإبداع.
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