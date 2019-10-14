الليلة.. عرض "عبور وانتصار" على مسرح السلام

يقام مساء اليوم، الإثنين، عرض "عبور وانتصار" على مسرح السلام في شارع قصر العيني يوميًا، ما عدا الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر أن يكون العرضمجانًا.
المسرحية وطنية استعراضية عن انتصارات حرب أكتوبر، بطولة محمد عبدالجواد، إيمان سالم، عبدالسلام الدهشان، محمد دياب، عادل الكومي، شيماء نصار، منير مكرم،نوال سمير، محمد عابدين، منصور عبدالقادر، أيمن بشاي، سعيد المختار، محمد عبدالفتاح، الطفل أحمد عصام، آداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف، تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيي فهمي، العرض تأليف وإخراج محمد الخولى.
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