“فطريه بدل ما السكرتيرة تفطره”..نصيحة جديدة من رضوى الشربيني للمرأة

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 12:57 مساءً - نشرت الإعلامية رضوى الشربيني على حسابها بموقع Instagram مقطعا من برنامجها على قناة CBC سفرة “هي وبس” تقدم فيه نصيحة جديدة للمرأة.

ونصحت رضوى الشربيني الزوجة بإعداد وجبة الإفطار لزوجها، وإلا فإنها تترك فرصة للسكرتيرة للقيام بهذه المهمة، بما ينطوي عليه ذلك من أخطار.