كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 12:57 مساءً - نشرت الإعلامية رضوى الشربيني على حسابها بموقع Instagram مقطعا من برنامجها على قناة CBC سفرة “هي وبس” تقدم فيه نصيحة جديدة للمرأة.
ونصحت رضوى الشربيني الزوجة بإعداد وجبة الإفطار لزوجها، وإلا فإنها تترك فرصة للسكرتيرة للقيام بهذه المهمة، بما ينطوي عليه ذلك من أخطار.
كانت هذه تفاصيل خبر “فطريه بدل ما السكرتيرة تفطره”..نصيحة جديدة من رضوى الشربيني للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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