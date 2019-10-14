دينا الشربيني بإطلالة مثيرة للجدل في حفل جوائز صناع الترفيه بالسعودية

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 12:57 مساءً - ظهرت الفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” يوم أمس في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه المقام بمدينة الرياض ضمن موسم الرياض الترفيهي في المملكة العربية السعودية .

وأثارت إطلالة دينا الشربيني كثيرا من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة بين الجمهور السعودي والتي وصفها البعض بإنها جريئة في الوقت الذي تلتزم فيه نجمات مصر ولبنان بارتداء ملابس محتشمة عندما يسافرن إلى السعودية .

حيث ارتدت دينا فستانا اسود قصير أعلى الركبة ومكشوفا من الكتف .. وكانت برفقة الفنان عمرو دياب خلال تكريمه في موسم الرياض وظهرت ممسكة بيده على السجادة الحمراء وأمام عدسات وسائل الإعلام .

وحضر الحفل عددا من النجوم مثل فاندام وجاكي شان والفنان الهندي شاروخان ومحمد رمضان وشيكو وهشام ماجد وأكرم حسني والإعلامية بوسي شلبي والشاعر بهاء الدين محمد ويسرا ومدحت العدل وهاني شاكر ورجاء الجداوي والشاعر أمير طعيمة والمنتج جمال العدل .

يذكر أن موسم الرياض بدأ في يوم 11 من أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 من شهر ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما .

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