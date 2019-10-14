درّة: “حبيبة” تحمل الكثير من الألغاز

تصوّر الممثلة درّة ثاني بطولاتها التلفزيونية من خلال مسلسل “بلا دليل”. العمل مؤلف من 45 حلقة، بطولة نيكولا معوض، خالد سليم، حازم سمير، جمال عبد الناصر، إسلام جمال، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هاشم، شيرين عرفة، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

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وفي حديث مع “العربية.نت” قالت درّة: “هذا المسلسل مهم جداً بالنسبة لي، أتوقع أن يكون من الأعمال التي ستحدث رد فعل جيدة جدًا، أجسد فيه شخصية “حبيبة”، وهي فتاة تحمل الكثير من الألغاز.

وتابعت: “الجديد بالنسبة لي في هذه الشخصية أن هناك الكثير من العلاقات المتشابكة والمتعلقة بالدور، سينبهر بها الجمهور، ولأن الشخصية تعتمد على التشويق فلا يمكن أن نشرح أية تفاصيل، لكن واثقة من أنها ستنال إعجاب الجمهور.”

وختمت كلامها متوقعة أن يكون مسلسل “بلا دليل” الذي تصوره حاليًا واحداً من الأعمال المهمة في مشوارها الفني.