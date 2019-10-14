سامية الجزائري.. سيدة الكوميديا السورية "غائبة" وقبلت بهذا الدور لأسباب مادية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لاحظ الجمهور مؤخرًا غياب النجمة السّورية سامية الجزائري عن حفل خطوبة ابنة شقيقتها صباح الجزائري، وهي الأخت الصغرى لسامية.

ولكن من المعروف عن سيدة الكوميديا السّورية أنها لا تحب الظهور الإعلامي، وبعيدة كل البعد عن الصحافة، ودائمًا ما تحاول التملص منها. على الرغم من نجاحها الساحق في المسلسلات السورية الكوميدية.

في "فوشيا" كشفنا سبب غيابها الحقيقي عن الشاشة وعن مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لأحد أقاربها.